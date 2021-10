Kinder in Düsseldorf : Umbau des Spielplatze am Hermannplatz beginnt

Flingern Die Arbeiten dauern bis zum Frühjahr an. Im Mittelpunkt wird ein Flugzeug-Klettergerät stehen, außerdem gibt es ein Spiel-Ferienhäuschen mit Balkon und Rutsche.

Das Gartenamt beginnt mit der Umgestaltung des Kinderspielplatzes am Hermannplatz. Die Arbeiten starten jetzt und dauern voraussichtlich bis ins Frühjahr 2022 an. Für die Zeit des Umbaus bleibt der Kinderspielplatz geschlossen. Der benachbarte Bolzplatz ist allerdings weiterhin in Betrieb, auch der Wochenmarkt am Hermannplatz findet weiter statt.