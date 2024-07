Beschädigte Spielgeräte Dutzende Vandalismus-Fälle auf Düsseldorfer Spielplätzen

Derart massive Beschädigungen wie an dem Gerät in Oberbilk, die den Abbau notwendig machen, seien aber eher die Ausnahme. Zu diesen gehört der Feldmühlepark in Oberkassel. Allein zwischen 2013 und 2020 wurde dort ein sogenannter Seilkletterzirkus immer wieder so stark beschädigt, dass ein Gesamtschaden von 60.000 Euro verursacht wurde. Dabei wurden „Haupt- und Nebentragseile an unterschiedlichen Stellen immer wieder durchtrennt“. Im Februar 2021 wurde dann zwar ein „vandalismussicheres“ Kletter- und Rutschgerät im Wert von mehr als 60.000 Euro aufgestellt. Dieses wurde dann aber mehrfach mit harzhaltigen Substanzen übergossen, „was einen erheblichen Reinigungsaufwand nach sich zog“, so der Stadtsprecher.