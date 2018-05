Düsseldorf : Spielplätze im Süden sollen schöner werden

Düsseldorf Vieles ist schon getan worden bei der Umgestaltung und Erneuerung von Spielplätzen im Stadtgebiet. Vor einem Jahr stellte das Gartenamt der Spielplatzkommission verschiedene Projekte vor. Der Umbau der Wasserspielplätze am Schlosspark Eller oder auf dem Alten Bilker Friedhof ist bereits abgeschlossen, über neue Anlagen dürfen sich Kinder in Flingern im Gleispark und in Garath an der Stettiner Straße freuen. Weitere große Projekte stehen in 2018 an, und auch im nächsten Jahr sollen zwei große und eine kleine Maßnahme finanziert werden. Unter anderem soll der erste Bauabschnitt des Spielbereichs im Südpark umgebaut werden, außerdem, so heißt es aus der Verwaltung, bestehe die Möglichkeit, Fördermittel aus dem Programm "Soziale Stadt Garath 2.0" für weitere Spielplätze im Stadtteil zu beantragen, für die Anlagen an der Emil-Barth-Straße, der Stralsunder Straße und am Garather Mühlenbach zum Beispiel.

Um den städtischen Haushalt zu entlasten, sollen auch für den Umbau des Spielbereichs im Südpark Fördergelder beantragt werden - über das Programm "Investitionspakt Soziale Integration im Quartier NRW". Bis Ende Mai haben die Bezirksvertretungen 9 und 10 noch die Möglichkeit, dem Gartenamt Anregungen und Empfehlungen auszusprechen, die dann in die Vorlage für die Sitzung des Ausschusses für öffentliche Einrichtungen am 18. Juni eingearbeitet werden.

(nika)