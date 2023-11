Straßensperrungen in Düsseldorf Mehrere Demos am Samstag in der Innenstadt - Händler besorgt

Andreas Schmitz, Präsident der IHK in Düsseldorf, zeigt sich besorgt. In Zeiten großer Verbraucherverunsicherung seien die Händler in der Stadt auf ein gutes Weihnachtsgeschäft angewiesen. „Ein drohendes Verkehrschaos und Verunsicherung durch Demonstrationen und Kundgebungen schrecken Kundinnen und Kunden jedoch ab“, so Schmitz. Handel und die Gastronomie würden somit besorgt in die Adventszeit starten.