Umleitung gelten ab Freitagmorgen Sperrung auf der A59 zwischen Monheim und Garath

Von Montag, 19. August, 6 Uhr, bis Samstag 24. August, 17 Uhr, ist die A 59 in Fahrtrichtung Düsseldorf zwischen den Anschlussstellen Monheim und Garath vollgesperrt, teilte die Autobahn GmbH mit. Als vor einigen Monaten die A59 in diesem Teilstück in die andere Richtung gesperrt war, war es im Düsseldorfer Süden auf der Ausweichstrecke über die Frankfurter Straße sowie auf anderen Nebenstraßen zu Staus gekommen. Viele Pendler hatten sich vor allem darüber geärgert, dass die Sperrung verlängert werden musste, weil es zu Streiks bei der Autobahn GmbH gekommen war.