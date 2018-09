Sperren sorgen für Stau und Chaos am Flughafen Düsseldorf

In den ersten Tagen sorgten die neuen Schranken am Flughafen für Verwirrung. Das Flughafen-Personal erklärte den Fahrern das neue System. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf Die neuen Schranken auf der Abflugebene des Düsseldorfer Flughafens sorgen für Diskussionen. Kritik kommt von Reisenden, Experten und der Politik. Der Flughafen verspricht mehr Schilder, Personal sowie Kulanz für Behinderte und Taxifahrer.

Auch Experten sehen das System kritisch: Michael Schreckenberg, Lehrstuhlinhaber für Physik von Transport und Verkehr an der Universität Duisburg-Essen, erklärt: „Eine Zufahrt mit einer Schranke bedeutet immer eine Zeitverzögerung.“ Auf diese Weise ließe sich die angespannte Situation nicht entzerren. „Hier steht vermutlich das Geldverdienen im Vordergrund“, sagt der Verkehrsexperte. Auch beim ADAC stößt das Thema auf heftige Reaktionen: „Autofahrer werden hier abgezockt“, sagt etwa Verkehrsexperte Roman Suthold. Aus der An- und Abfahrt dürfe kein Geschäftsmodell gemacht werden.

Die Liberalen fordern Oberbürgermeister Thomas Geisel, der auch Flughafen-Aufsichtsratschef ist, auf, sich einzuschalten. Das Chaos sei symptomatisch für vieles, was im Flughafen schief läuft, sagt Parteichefin Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Geisel ist derzeit in Moskau und kündigt an, nach seiner Rückkehr das Thema „vernünftig zu besprechen“.

Genau das hat dieser auch geplant: Bei Behinderten oder Großraumtaxen, wo Vorfahrt und Ausladen länger dauerten, werde man per Funk eine freie Ausfahrt anordnen, sagt Flughafensprecher Thomas Kötter. Grundsätzlich halte man jedoch am Schrankensystem fest. „Es gibt einen Gewöhnungseffekt“, sagt Kötter. Das sei anderswo auch so gewesen. Ein vergleichbares Schrankensystem am Abflug gebe es etwa in München, Frankfurt und Weeze, Köln werde es auch einführen.