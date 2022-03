Hilfe für Geflüchtete : Spendenannahme und Abgabestelle für ukrainische Geflüchtete im Ex-Kaufhof

Die Umbaumaßnahmen sind in vollem Gange, damit am Montag die Annahme- und Abgabestelle öffnen kann. Foto: Julia Nemesheimer

Düsseldorf Der ehemalige Kaufhof am Wehrhahn dient als neue Anlaufstelle für Spenden. Die Betreuung übernimmt weiterhin die Organisation Hispi.

Stadtmitte (june) Um die privaten Spenden für Geflüchtete aus der Ukraine besser annehmen und verteilen zu können, wird ab kommendem Montag, 28. März, die leer stehende zweite Etage des ehemaligen Kaufhofs am Wehrhahn genutzt. Die Spendenannahmestelle wird in Kooperation mit der Organisation Hilfe bei der sprachlichen Integration (Hispi) betrieben.

Bislang war die Annahmestelle in der Querstraße 4 untergebracht. Auf sehr beengtem Platz drängten sich die Menschen, vor dem Haus bildeten sich oft lange Schlangen. Über die neue Lösung im ehemaligen Kaufhof freuen sich Karin Jungjohann und ihre Mitstreiter besonders: „Hier gibt es viel mehr Platz, niemand muss mehr auf der Straße warten und wir werden Sitzmöglichkeiten für die Menschen einrichten.“ Eine Ecke für Kinder soll auch ihnen die Wartezeit vertreiben.

Der Umzug ist am Freitagmorgen gestartet und wird noch bis Samstagabend andauern. Die bereits vorhandenen Spenden werden mit einem LKW zum neuen Standort transportiert. Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) zeigt sich über die schnelle Hilfe der Besitzer der Immobilie, Signa Real Estate: „Dass die Kooperation mit Signa zustande gekommen ist, ist ein Gewinn für beide Seiten: Wir profitieren von der großen Ladenfläche und die freien Flächen können zwischengenutzt werden.“

Bereits 33 ukrainische Familien in Duisburger Wohnungen untergebracht

Private Angebote : Bereits 33 ukrainische Familien in Duisburger Wohnungen untergebracht

Straelener bringen Spenden an die Grenze

Spendenaktion in Straelen

Spendenaktion in Straelen : Straelener bringen Spenden an die Grenze

Aktion für die Ukraine in Düsseldorf

Aktion für die Ukraine in Düsseldorf : Hakle und Elena Uhlig organisieren Hilfe über Instagram

Ab Montag wird dann die Abgabe der Spenden von montags bis freitags von 16 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 14 Uhr möglich sein. Es wird allerdings darum gebeten, sich dabei an einer Liste mit benötigten Sachspenden zu orientieren. Diese kann per E-Mail an ukraine-hilfe@duesseldorf.de angefordert werden. Ukrainische Geflüchtete können Spenden montags bis freitags von 14 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 14 Uhr abholen kommen. Es ist auch weiterhin möglich, mit Geldspenden zu unterstützen. Hierfür hat die Stadt Düsseldorf ein Spendenkonto eingerichtet: Stadtsparkasse Düsseldorf; Iban: DE61 3005 0110 0010 0004 95; als Verwendungszweck „57754 00000 00000 7 / Ukraine - Hilfe“ und die eigene Adresse angeben.