Spendenaktionen nach Feuer in Düsseldorf-Flingern Fast 60.000 Euro Spenden für Brandopfer gesammelt

Zehn Nachbarn haben unter dem Namen „Initiative Lichtstraßenhilfe“ eine breit gestreute Spendenaktion auf der Plattform „gofundme“ gestartet. Sie wollen die Mittel nach dem „Bedürftigkeitsprinzip“ verteilen, sagt Organisator Martin Gafert. Die Nachbarn wollen sich also ein Bild darüber verschaffen, wer die Hilfe am dringendsten benötigt, wer etwa keine Hausratversicherung hatte, die für Schäden aufkommt, oder wer nach den Verletzungen eine Therapie benötigt. Hierzu wollen die Organisatoren mit allen Betroffenen Kontakt aufnehmen und auch Behörden und Hilfsorganisationen um Unterstützung bitten. Knapp 10.000 Euro sind für diese Aktion bislang zusammengekommen. Wie genau das Geld verteilt werde, stehe also noch nicht fest. Jeder Cent gehe an die Betroffenen, versprechen die Initiatoren.