Special Hockey Düsseldorfer Spieler träumen von der Nationalmannschaft

Wer am Grafenberger Wald durch die Sportanlage des Deutschen Sportklub Düsseldorf (DSD) läuft, sieht erst einmal nichts Ungewöhnliches: Tennisplätze, Hockeyfelder, dazwischen ein Gastronomiebetrieb. Was viele nicht wissen: Beim DSD trainiert eine von drei Special Hockey-Mannschaften für Kinder in ganz NRW.