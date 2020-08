Wahlkampf in Düsseldorf : SPD wirft CDU-Ortsverband Rassismus wegen Corona-Karikatur vor

Düsseldorf Ein CDU-Ortsverband in Düsseldorf hat eine Karikatur mit OB Geisel veröffentlicht. Zu sehen ist auch ein Corona-Virus – das chinesisch spricht. Die SPD findet das „inakzeptabel“, der CDU-Kreischef sieht es gelassen.

Die Aufgeregtheit in der Düsseldorfer Kommunalpolitik nimmt rund einen Monat vor der Kommunalwahl am 13. September zu. Die Düsseldorfer SPD beklagte am Montag, dass der CDU-Ortsverband aus dem Stadtteil Grafenberg mit einem „rassistischen Post“ Wahlkampf auf Facebook mache. Auslöser war eine offenbar vor einem Parteimitglied gezeichnete Karikatur. Dazu hieß es in dem Twitter-Beitrag der Sozialdemokraten: „Nehmen Sie Ihren Parteifreunden die Buntstifte ab, Herr Keller!“ Stephan Keller ist der Oberbürgermeister-Kandidat der CDU.