Kommunalwahl in Düsseldorf : Düsseldorfer SPD will geschützte Radwege an allen Hauptstraßen

Die Sozialdemokraten wollen baulich geschützte Radwege in allen Düsseldorfer Hauptstraßen. Das Foto zeigt eine Protected Bike Lane an der Bismarckstraße in Mönchengladbach. Foto: ADFC/Thomas Claßen

Düsseldorf Die Sozialdemokraten wollen einen strikten Kurs für eine Verkehrswende einschlagen. Nun haben sie ihre Pläne aus dem Wahlprogramm im Detail vorgestellt. Diese gehen teilweise noch über die Positionen der Grünen hinaus.

Von Arne Lieb Redakteur für Kommunalpolitik in Düsseldorf

Die Sozialdemokraten wollen eine Verkehrswende in Düsseldorf vorantreiben und präsentieren in ihrem Wahlprogramm Vorschläge, die teilweise noch über die Positionen der Grünen hinausgehen. Für den Radverkehr soll nicht nur bis zur nächsten Wahl 2025 das komplette Radhauptnetz umgesetzt werden, was den Bau von rund 120 Kilometern an Radwegen bedeuten würde. Langfristig will die SPD an jeder Hauptstraße einen geschützten Radweg („Protected Bike Lane“) anlegen.

Bei einer Pressekonferenz stellten SPD-Politiker am Freitag die Pläne im Detail vor. Ideen wie die flächendeckenden Radwege an Hauptstraßen sollen aber nicht unbedingt in den kommenden fünf Jahren umgesetzt werden. „Das sind Fernziele“, so Peter Rasp. „Wir wollen das nicht mit Gewalt durchsetzen.“ Erklärtes Ziel der SPD ist eine spürbare Abnahme des Autoverkehrs. Rasp: „Wenn die, die nicht Auto fahren müssen, nicht fahren, ist genug Platz für die, die müssen.“

Um den Umstieg zu erreichen, will die SPD die Alternativen attraktiver machen. Flächendeckendes Tempo 30 für den Autoverkehr und autofreie Zonen sollen Fußgängern und Radfahrern den Alltag erleichtern und Unfälle vermeiden. Einen Schwerpunkt bildet der Ausbau des Bahn- und Busnetzes. Die Rheinbahn soll mit besserer Taktung und kürzeren Fahrzeiten verkehren.

Die SPD legt zudem etliche Vorschläge für neue Bahnstrecken vor. Neben lange diskutierten Stadtbahn-Erweiterungen wie etwa der Messe-Umfahrung sind darunter auch erste Überlegungen für komplett neue Strecken. So soll etwa geprüft werden, ob der Unterbacher See über eine Straßenbahn angebeunden wird. Die Sozialdemokraten bringen auch Vorschläge für zwei Ringlinien ein. Eine Prüfung, ob die Strecken umsetzbar sind, steht aber noch aus.. „Wir wollen aber nicht direkt von den Hindernissen her denken“, sagt Rasp.

Die SPD-Politiker Sabrina Proschmann (v.l.), Peter Rasp, Julia Uhlig und Andreas Rimkus stellen die Pläne aus dem Wahlprogramm vor. Foto: Arne Lieb

Von absehbaren Beschwerden von Autofahrern wollen sich die SPD-Politiker nicht abhalten lassen. „Wir machen keine Politik gegen den Willen der Bevölkerung“, sagt Sabrina Proschmann, Ratskandidatin für Unterbilk. Viele Menschen würden schon heute aufs Auto verzichten.