SPD in Düsseldorf : SPD-Mitglieder drängen Geisel aus Parteivorstand

Oberbürgermeister Thomas Geisel (l.) und Düsseldorfs SPD-Parteichef Andreas Rimkus beim Ständehaus-Treff der Rheinischen Post. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Oberbürgermeister Thomas Geisel tritt beim Parteitag am Samstag nicht wieder für das Amt eines Beisitzers an.

Uwe-Jens Ruhnau Arne Lieb

Noch ist Oberbürgermeister Thomas Geisel Beisitzer im Vorstand der Düsseldorfer SPD. Wenn heute ein neuer Vorstand gewählt wird, steht Geisel nicht mehr auf der Kandidatenliste. Wie Parteichef Andreas Rimkus erklärte, möchte Geisel mit diesem Schritt Platz machen für ein weiteres Mitglied und dadurch den Vorstand für die wichtige Wahlkampfzeit stärken. Das ist offenbar nur die halbe Wahrheit, denn ganz freiwillig verzichtet Geisel nicht auf den Posten. Aus einer Mail Geisels an mehrere „Genossinnen und Genossen“, die unserer Redaktion vorliegt, geht dies hervor. Der OB sagt darin, er habe sich erneut um ein Mandat im Vorstand beworben. Dann hätte ihn „eine ganz Reihe von Genossen gebeten, diese Bewerbung nicht aufrecht zu erhalten“.

Dabei wurde offenbar auch Druck ausgeübt: „Außerdem wird die Frage an mich gerichtet, ob mir wirklich so viel an der Ausübung eines Vorstandsmandats liege, dass ich dafür das Aufrücken von jüngeren und hochmotivierten Kandidaten in den Vorstand verhindern wolle.“ Er sei auch darauf hingewiesen worden, dass er nur selten bei Vorstandssitzungen zugegen gewesen sei.

Letzteres führt Geisel darauf zurück, dass die Einladungen an eine nicht mehr aktive private Mail-Adresse geschickt worden seien. Er sei zudem vor allem deswegen in den Vorstand eingezogen, damit dort nicht nur Funktionäre, sondern auch in der Öffentlichkeit bekannte Vertreter der Partei repräsentiert seien. Seine Identifikation mit der SPD hänge jedoch nicht vom Parteiamt ab, dies sei für ihn eher Pflicht als Neigung, deswegen ziehe er seine Kandidatur zurück. Als Oberbürgermeister könne er auch so an Sitzungen des Vorstandes teilnehmen.