Finanzen in Düsseldorf SPD kritisiert Filialausdünnung der Banken im Stadtbezirk 8

Die Banken dünnen ihr Filialnetz seit Jahren immer weiter aus. In Eller gibt es noch eine Stadtsparkasse und eine Postbank, in Vennhausen eine Stadtsparkasse, die einmal wöchentlich öffnet, in Lierenfeld ein Stadtsparkassenbus. In den Stadtteilen Lierenfeld sowie in der Siedlung Tannenhof gibt es nicht einmal Geldautomaten, wissen Astrid Bönemann und Markus Dreist von der SPD, die für die nächste Sitzung der Bezirksvertretung 8 (Donnerstag, 28. Oktober, 18 Uhr, Rathaus Eller) eine entsprechende Anfrage an die Verwaltung stellen werden.