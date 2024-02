SPD in Düsseldorf Andreas Rimkus kandidiert nicht mehr für den Bundestag

„Wer zupackt, muss auch loslassen können.“ Mit diesem Satz beginnt Andreas Rimkus seinen Brief an die SPD in Düsseldorf, in dem er seinen Abschied aus dem Bundestag ankündigt. Denn bei der nächsten Wahl will er nicht mehr kandidieren, wofür er „persönliche Gründe“ anführt. Im Gespräch mit unserer Redaktion weist Rimkus auch auf sein dann erreichtes Alter von 63 Jahren hin. Ein guter Zeitpunkt sei das, das Leben als Berufspolitiker hinter sich zu lassen. Eine Kandidatur für das Oberbürgermeisteramt in Düsseldorf ist somit also nicht sein Ziel.