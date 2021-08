Politik in Düsseldorf : SPD wählt ihre Kandidaten für die Landtagswahl

Düsseldorf Die Düsseldorfer SPD hat ihre Kandidierenden für die Landtagswahl bestimmt. Markus Herbert Weske, Oliver Schreiber, Annika Maus und Jürgen Bohrmann ziehen in en Landtagswahlkampf.

Die Düsseldorfer SPD hat am Samstag im Geschwister-Scholl-Gymnasium ihre Kandidierenden für die kommende Landtagswahl gewählt. 147 Delegierte stimmten ab und schickten Markus Herbert Weske, Oliver Schreiber, Annika Maus und Jürgen Bohrmann in den bevorstehenden Landtagswahlkampf.

Die Kandidierenden kündigten an, sich für Investitionen in Schulen, für bezahlbares Wohnen und gerechte Löhne einzusetzen. Die Landtagswahlen in NRW finden am 15. Mai 2022 statt.