Jury wählte aus 40 Vorschlägen SPD Düsseldorf verleiht Ehrenamtspreis 2024

Die diesjährige Verleihung fand am Samstag in der Parteizentrale an der Kavalleriestraße statt. In der Jury saßen unter anderem Helma Wassenhoven, Leiterin des Büros für bürgerschaftliches Engagement, Klaus Allofs von Fortuna Düsseldorf, Jens Breder von der Deutschen Oper am Rhein und die SPD-Fraktionsvorsitzende Sabrina Proschmann. Aus über vierzig Vorschlägen wurden die folgenden Preisträger in vier Kategorien ausgewählt.