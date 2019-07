Beim Schützenumzug in Düsseldorf : SPD-Chef stolpert übers Altstadt-Pflaster

Der gefährliche Bodenbelag in der Altstadt erhitzt seit Jahren die Gemüter. Nun hat er auch Andreas Rimkus erwischt – ausgerechnet bei der Schützenparade.

Das berüchtigte Altstadtpflaster hat das nächste Opfer gefunden: Düsseldorfs SPD-Chef Andreas Rinkus ist in ein Loch getreten und gestürzt – als er am Sonntag beim großen Schützenumzug der Sebastianer mitlief. Der Vorfall ereignete sich in der Hunsrückenstraße, kurz nach Beginn des Umzugs. Rimkus verletzte sich am Knie und hat die Termine in dieser Woche abgesagt, unter anderem auch das traditionelle Gästevogelschießen am Dienstag. „Ich muss erst mal das Knie hochlegen“, sagt Rimkus.