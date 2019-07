Toter im Rhein : Spaziergänger finden Leiche

Bei dem Toten handelt es sich nicht um den Mann, der am Hafen im Rhein versank.

Spaziergänger haben am späten Freitagnachmittag in Niederkassel die Leiche eines jungen Mannes am Rheinufer gefunden. Wie sich später herausstellte, handelte es sich dabei jedoch nicht um den 18-jährigen Wuppertaler, der am Donnerstagabend im Hafen mit zwei Freunden ins Wasser gesprungen war, von einer Welle mitgerissen und in den Rhein gezogen wurde. Wenig später ereilte einen 22-Jährigen bei Dormagen-Zons das gleiche Schicksal. Die Suchaktionen mit einem Großaufgebot an Rettungskräften, mit Tauchern, Hubschraubern und Rettungsbooten blieb in beiden Fällen erfolglos.