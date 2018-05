Sparkassenstreit ist programmiert

Düsseldorf thorsten.breitkopf

Bei der Sparkasse geht es mal wieder ums Geld - wenig überraschend bei einer Bank, aber es geht wieder um den Gewinn. Vordergründig könnte man den Eindruck gewinnen, es gehe um Stellenabbau. Dazu gehört aber auch, dass Stellenabbau mit hohen Kosten verbunden ist. So ist zu erwarten, dass die Sparkasse für Abfindungen und Co. einen deutlich zweistelligen Millionenbetrag zurückstellen wird - und zwar für das letzte Geschäftsjahr. Zwar fallen die Abfindungen verteilt über fünf Jahre an, die einmalige Rückstellung aber auf einmal. Das dürfte den Gewinn zumindest in der Bilanz - also nur auf dem Papier - dermaßen verhageln, dass für eine Ausschüttung an die Stadt reichlich wenig übrig bleibt. Doch wer entscheidet über Zeitpunkt und Höhe der Rückstellung? Ist es der Vorstand, der kein Interesse an einer hohen Ausschüttung hat, oder ist es der Verwaltungsrat? Dessen Chef ist Oberbürgermeister Geisel, der selbstverständlich ein großes Interesse an einer hohen Ausschüttung hat. Irgendwie erinnert die Gemengelage gerade an den Streit vor zwei Jahren. Diesmal sollten die Kontrahenten dialogbereiter sein.