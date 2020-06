Banken in Düsseldorf : Sparda-Bank schließt drei Filialen

Eine Filiale der Sparda-Bank. Foto: dpa

Düsseldorf Die Bank bleibt Düsseldorf mit drei Standorten erhalten – zumindest vorerst. Denn zwei der drei bestehenden Filialen könnten bis Ende 2022 geschlossen werden. Die Arbeitsplätze sollen erhalten bleiben.

In drei Filialen der Sparda-Bank West ist am Freitag endgültig das Licht ausgegangen. Wie geplant hat es die Standorte an der Friedrichstraße 20-22, am Marktplatz 9 in der Altstadt und am Kaiserswerther Markt 35 getroffen. Sie werden nun laut Unternehmen mit den Standorten Ludwig-Erhard-Allee 15 am Hauptbahnhof, Nordstraße 85 sowie Börchemstraße 35 in Benrath zusammengelegt.

Das Unternehmen betont, dass die Arbeitsplätze erhalten bleiben. Die betroffenen Mitarbeiter sollen die Teams in den verbleibenden Filialen unterstützen.

Als Grund für das reduzierte Angebot vor Ort, sowohl in der Landeshauptstadt als auch in der gesamten Region, gibt das Unternehmen eine zurückgehende Besucherfrequenz an. „Immer mehr Kunden bevorzugen digitale und immer häufiger mobile Lösungen“, heißt es in einer aktuellen Pressemitteilung des Unternehmens. Die Coronakrise habe diesen Trend in den vergangenen Monaten verstärkt.

Vertriebsdirektor Bernhard Syben hält jedoch fest: „Die Sparda-Bank West bleibt hier in Düsseldorf auch künftig mit ihren genossenschaftlichen Beratungs- und Serviceangeboten in modernen Filialen vor Ort präsent.“ Die Filialen an der Friedrichstraße und am Marktplatz 9 verschwinden zudem nicht ganz, sondern werden zu Selbstbedienungs-Centern. Zudem verweist Syben auf Beratungsangebote per E-Mail oder Telefon.

Eine Bestandsgarantie für die verbleibenden Filialen gibt es nicht. Im Gegenteil: Im November vergangenen Jahres teilte das Unternehmen bereits mit, dass bis Ende 2022 noch weitere Filialen in der gesamten Region geschlossen werden sollen. Für Düsseldorf wurde angekündigt: „Gegebenenfalls werden verbleibende Filialen in Pempelfort und Benrath von der strukturellen Neuausrichtung betroffen sein.“