Diskussion mit Schülern Obdachlos – wie kann das denn sein?

Kaum hatte Möllers die Lesung beendet, schossen die Finger der Viertklässler und -klässlerinnen in die Höhe. Sie hatten Fragen. „Hat der Mann kein Geld vom Staat bekommen?“ „Doch, aber das ist so wenig, das man sich in Düsseldorf keine Wohnung leisten kann“, antwortete Tackenberg. „Und wenn man bei Besichtgungsterminen von Wohnungen nicht entsprechend gekleidet ist, klappt es sowieso nicht.“ „Warum verhalten sich einige Obdachlose so komisch? „Habt ihr schon mal etwas von psychischen Erkrankungen gehört? Manchmal denken die Menschen, sie sind gesund, aber sie sind es nicht. „Sie haben Stimmen im Kopf, die ihnen sagen, was sie tun sollen“, erläutert Tackenberg. „Das kann jedem passieren, der mit seinen Problemen nicht klar kommt.“ „Warum haben so viele Obdachlose Hunde?“ „Die Hunde sind der Ersatz für Freunde. Viele Wohnungslose haben keine sozialen Kontakte, niemanden, auf den sie sich verlassen können. Die Hunde sind das Mittel gegen Einsamkeit“, so der Sozialarbeiter.“