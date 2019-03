Vortrag: Humor und Hoffnung – Aziz Ejjiars Waffen gegen Jugendkriminalität

Düsseldorf Der Sozialarbeiter kümmert sich um jugendliche Straftäter.

Eine Tätigkeit, die einen ständigen Spagat erfordert. „In der Justiz ist das oberste Ziel, eine Tat zu bestrafen. Wie effektiv die Strafe ist, bleibt zweitrangig“, erklärt der 65-Jährige. Die Jugendhilfe im Strafverfahren dagegen will die Person hinter dem Delikt zu verstehen. „Jeder Straftäter hat eine Vorgeschichte. Oft führen die Familienverhältnisse dazu, dass die Jugendliche Halt in den falschen Gruppen suchen.“ Genau das möchte Ejjiar vermeiden: „Wir unterstützen die jungen Menschen dabei, sich selbst zu finden, um sie so schließlich von der schiefen Bahn zu holen.“