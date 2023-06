Verkehrsversuch in Düsseldorf Sorge wegen Verkehrstest an der Luegallee

Giuseppe Saitta ist CDU-Politiker und Gastronom an der Luegallee („Piazza“). Er hatte in der Bezirksvertretung als einziges Mitglied seiner Fraktion gegen den Radweg und Tempo 30 gestimmt. Was ihn wie auch andere Händler und Gastronomen ärgert: Man sei zu wenig in die Planungen einbezogen worden. „Die Verwaltung hatte die Händler zu einer Veranstaltung eingeladen, die um 18 Uhr stattfand“, so Manfred Simon, Geschäftsführer von „Wir in Oberkassel“. Um die Zeit stehe aber jeder Einzelhändler noch in seinem Laden. „Das ist schlecht gelaufen und diese Veranstaltung sollte wiederholt werden“, sagt auch Giuseppe Saitta.