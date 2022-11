Krieg in der Ukraine : Sorge um Düsseldorfs ukrainische Partnerstadt Czernowitz

Düsseldorf Tagelang war die Stadt in der Wst-Ukraine ohne Strom. Tausende Binnenflüchtlinge suchen dort Schutz vor den russischen Angriffen. Die Caritas ruft dringend zum Spenden auf.

Die neue Partnerstadt Düsseldorfs in der Ukraine , Czernowitz, wird von den Folgen des russischen Angriffskrieges hart getroffen und benötigt Spenden. Mehr als zwei Tage lang war die Stadt im Westen des Landes komplett ohne Strom, im Laufe des Freitag kehrte die Energieversorgung nun vorerst zurück. Anfang des Monats hatte es auch erstmals Raketeneinschläge in der Region Czernowitz gegeben.

Die Düsseldorfer Caritas weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass gerade jetzt in der Ukraine Spenden dringend benötigt werden. In Czernowitz leben seit Monaten zehntausende Binnenflüchtlinge aus östlicheren Teilen des Landes, die dort Schutz vor den Kriegshandlungen suchen. Sie müssen untergebracht und mit Essen versorgt werden. Nach den Informationen der Caritas kommen weiterhin jeden Tag rund 100 bis 150 neue Geflüchtete in der Stadt an, die in der Nähe der rumänischen Grenze liegt.