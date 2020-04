Handel in Düsseldorf : Sonntagsöffnung fiel aus, Gericht urteilt trotzdem

Düsseldorf Wegen der Corona-Krise wurden am 8. März die Geschäfte gar nicht geöffnet – denn die Messe Beauty, die der Anlass sein sollte, fiel aus. Ein Gerichtsurteil gab es jetzt trotzdem dazu. Es gibt der Gewerkschaft Verdi Recht, die gegen die Öffnung geklagt hatte.

Ein bisschen widersinnig scheint es schon: Zwar haben die Geschäfte in der Düsseldorfer Innenstadt am Sonntag, 8. März, gar nicht mehr geöffnet. Denn die Messe Beauty, der Anlass für die Sonntagsöffnung, war abgesagt worden. Weil die Gewerkschaft Verdi aber bereits gegen die Öffnung geklagt hatte, gab es nun trotzdem noch das Urteil: Die Ladenöffnung wäre rechtswidrig gewesen, stellte das Oberverwaltungsgericht (OVG) Münster fest. „Das OVG hat alle Verfahrenskosten der Stadt Düsseldorf auferlegt, weil wir voraussichtlich mit unserem Eilantrag gegen Sonntagsverkauf erfolgreich gewesen wären“, erklärte Verdi-Geschäftsführerin Stephanie Peifer.

Aber der Gewerkschaft ging es bei der nur ergangenen Entscheidung nicht nur um die Kosten – sondern um eine seit längerem andauernde Auseinandersetzung um die Frage, wann eine Sonntagsöffnung gerechtfertigt ist. In der Gerichtsbegründung hieß es nun, der Düsseldorfer Stadtrat habe in nicht vertretbarer Weise angenommen, dass die Messe Beauty das Geschehen in der Innenstadt von Düsseldorf präge. Und weiter: In Düsseldorf gehörten Messen zum gewöhnlichen Stadtalltag, sodass nur eine besondere Messe eine Ladenöffnung rechtfertigen könne.