Sonnenschein in der Stadt Ein Tag Sommer in Düsseldorf

Am Unterbacher See standen die Tretboote hoch im Kurs, seien es rote, gelbe, grüne, in Enten- oder Einhornform. Beim Treten kamen die Freizeitkapitäne und -kapitäninnen bestimmt ordentlich ins Schwitzen, allenfalls eine frische Brise auf dem See sorgte für etwas Abkühlung.