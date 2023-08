Veranstaltungen in Düsseldorf Fünf Wohnungsunternehmen organisieren Fest

Das erste gemeinsam von gleich fünf Wohnungsunternehmen und der Awo auf dem Platz an den „Blauen Säulen“ gestaltete Sommerfest war ein Geschenk an die Nachbarschaft in Wersten. Bei angenehmen Temperaturen gab es Popcorn, Waffeln, Kaffee, Hotdogs und afrikanische Häppchen, kühle Getränke und ein Glücksrad mit Gewinnen. Mit Mal- und Schmink-Angeboten, Mitmach-Zirkus, einem Zauberer, Dance-Contest, Fußball-Billard, einem Street-Art-Projekt sowie Musik von DJ Leslie wurde ein vielfältiges Programm geboten. Großen Anklang bei den Kindern fand der Feuerwehrwagen mit Aktionen der freiwilligen Feuerwehr und die Möglichkeit, sich mal in ein Polizeiauto zu setzen.