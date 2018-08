Sommerfest des Düsseldorfer Karnevals 2018.

Über 1000 Besucher kamen, feierten schunkelten und sangen mit. Hervorragende Stimmung rings um Jan Wellem.

Über 1000 Besucher kamen, feierten schunkelten und sangen mit. Aber Karneval im Sommer, warum das? Neubauer: „Na ja, wir wollen uns damit so allmählich einstimmen auf die Session. Ist ja nicht mehr so lange hin.“ Und tatsächlich sah man schon Besucher im Kostüm. Viele Freunde anderer Karnevalsgesellschaften nutzten den Anlass, um sich über das Neueste aus der Welt der Jecken auszutauschen. So sah man Vertreter der Ehrengarde, der Benrather Schlossgarde, der Düsseldorfer Originale und der beiden Prinzengarde beim Altbier an den Stehtischen. Auch ein neues närrisches Blaublut war gekommen Oskar Tasch-Schott, gerade als Burggraf der Kaiserwerther Nordlichter vorgestellt. Die Narrenzunft hatte ein buntes Bühnenprogramm zusammengestellt, unter anderem Cisco Steward, Kinderchor der „Villa Luna“, Rheinfanfaren, Swinging Funfares, Thorsten Sander und Danny & The Chicks. Besonders viel Beifall erhielt der Seniorenchor „Spätzünder“. Und gespannt waren alle auf die Gruppe Jolly Family. Denn sie haben das neue Mottolied für die Session geschrieben: „Düsseldorf - gemeinsam jeck“. Die Sängerin musste da die Besucher enttäuschen: „Ist noch nicht Karneval. Wir dürfen es noch nicht spielen.“