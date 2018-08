Hotels und Gastronomie zufrieden : Der Sommer zieht viele Touristen nach Düsseldorf

Foto: Hans-Juergen Bauer 10 Bilder Das sind die zehn beliebtesten Sehenswürdigkeiten in Düsseldorf

Einkaufsstraßen und Restaurants sind trotz der Sommerferien voll, touristische Führungen und Schiffsausflüge gefragt – besonders die, die auch etwas Abkühlung bringen. Auch die Hotels zeigen sich zufrieden, vor allem dank der arabischen Gäste.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Nicole Lange

Das seit Wochen anhaltende Hochsommerwetter bringt zahlreiche Städteurlauber nach Düsseldorf. „Wir haben in der Touristik in den vergangenen Tagen beziehungsweise Wochen ein sehr hohes Aufkommen von Telefonaten im Vergleich zu anderen Sommern“, sagt Roman von der Wiesche von der Düsseldorf Tourismus (DT). „Dabei sind sehr viele Anfragen zu Führungen und auch zu Hotelbuchungen.“

Hinzu kommt, dass aktuell noch die Hauptreisezeit für die Urlauber aus den arabischen Golfstaaten andauert, die vor allem – aber nicht nur – in den Fünf-Sterne-Hotels übernachten und überall in der Stadt anzutreffen sind. Laut DT sind zudem vor allem Touristen aus den nahen Niederlanden sowie aus Großbritannien hier unterwegs.

Zu den beliebtesten Unternehmungen gehören dabei offenbar jene, die zwischendurch auch einmal etwas Erholung vom allzu heißen Wetter bieten. So seien etwa die Karten für die am Rheinufer startenden Schiffstouren der Weißen Flotte und der Köln-Düsseldorfer (KD) sehr gefragt, was auch KD-Sprecherin Nicole Becker bestätigt. „Sightseeing geht in Düsseldorf ja wundervoll auch vom Schiff aus“, sagt sie. Die Fahrten mit der neu hergerichteten und kürzlich (nach Vorschlägen von RP-Lesern) neu getauften MS Rheinpoesie erfreuten sich immer weiter wachsender Beliebtheit. „Es geht ja auch eine angenehm frische Brise auf dem Rhein.“







zurück

weiter

Zudem nutzen Touristen laut DT in dieser Woche besonders gern die neue Kulinarikführung (inklusive Erfrischung), die Altbierführung sowie die erstmals auch im Sommer angebotene Nachtwächterführung. Der späte Beginn um jeweils 21 Uhr „ist einfach perfekt bei den aktuellen Wetterbedingungen“, so von der Wiesche. Für die neu gestaltete Tour mit den HopOn-HopOff-Bussen wurden in dieser Saison im Vergleich zum Vorjahr elf Prozent Tickets mehr abgesetzt. Hier macht sich aus Sicht der Veranstalter neben dem schönen Wetter auch die Überarbeitung der Tour (neue Route und Tonband-Ansagen) bemerkbar.

Komplett ausgebucht sind die Betten der Stadt freilich nicht – auch dank einiger neuer Hotels, zudem sind weniger Geschäftsreisende unterwegs. Eine Suche beim Hotelportal Trivago ergab für die Nacht zum nächsten Sonntag noch viele Ergebnisse ab 40 Euro pro Nacht. Im NH-Hotel City käme man für 67 Euro unter, im Fünf-Sterne-Haus Hyatt am Medienhafen für 187 Euro.