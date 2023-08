Sommer-Leseclub in Düsseldorf Applaus für die eifrigsten Leseratten von Düsseldorf

Im Nachbarschaftsgarten der Caritas in Wersten machten viele Kinder äußerst zufriedene Gesichter. Kein Wunder: Mit Eis und Geschenken lässt sich so ein Samstagnachmittag ziemlich gut aushalten. Viel gute Laune also bei den Familien, zumal es echte Leistungen zu feiern gab. Beim Abschlussfest des Sommer-Leseclubs der Stadtbüchereien wurde die Lektürelust der jungen Düsseldorferinnen und Düsseldorfer gewürdigt.