Bundesweite Initiative : Soll Düsseldorf eine Internetstraße bekommen?

Unsere Montage zeigt, wie ein Straßenschild mit dem Namen „Internetstraße“ im Medienhafen aussehen könnte. Foto: nein/Bretz

Düsseldorf In Düsseldorf soll eine Straße nach dem Internet benannt werden, fordert der SPD-Politiker Philipp Tacer und greift damit die Idee einer Initiative auf, die das in ganz Deutschland erreichen will.

Straßen werden oft nach bedeutenden Dingen benannt. „Marktstraße, Poststraße – es gibt viele Beispiele. Da sollte es auch eine Internetstraße geben“, sagt der SPD-Politiker Philipp Tacer und regt an, das Thema für Düsseldorf zu diskutieren.

Angesprochen hat ihn darauf der Journalist Dirk von Gehlen. Er steht an der Spitze des „Heimatverein Internet“, der sich gerade gründet und sich in ganz Deutschland dafür einsetzt, Straßen so zu nennen. Schließlich sei das Netz eine historische Errungenschaft und von gesellschaftlichem Wert.

In Düsseldorf, so Tacer, könnte die Straße überall entstehen. „Besonders plakativ wäre der Medienhafen, wenn sich dort zum Beispiel noch einmal ein Digitalunternehmen ansiedelt“, sagt der Politiker. Wie das aussehen könnte, zeigt unsere Bildmontage.

(lai)