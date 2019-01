Überwachung von Standorten: Düsseldorf sagt verdreckten Müll-Containern den Kampf an

Düsseldorf Nach dem Brandbrief von OB Thomas Geisel haben Awista und Verwaltung verschiedene Maßnahmen vereinbart, um die Stadtsauberkeit sofort zu verbessern. So werden die 50 dreckigsten Container-Standorte nun täglich überwacht.

Verdreckte Containerstandorte sollen ab sofort schneller gereinigt werden. Darauf und auf weitere Sofortmaßnahmen haben sich Stadt und Awista am Dienstag geeinigt. Mit dem Programm reagieren sie zum einen auf die Kritik von Oberbürgermeister Thomas Geisel an dem Abfallwirtschafter, aber auch auf Kritik von Bürgern, die immer wieder vor allem auf zugemüllte Container aufmerksam machen.

Festgezurrt wurde das Paket von Umweltdezernentin Helga Stulgies und den Spitzen der Awista. Verabredet wurde nach Angaben der Stadt unter anderem eine tägliche Kontrolle der „50 problematischsten Containerstandorte durch die Awista“, wie es heißt. Um welche Standorte es sich genau handelt, teilte die Stadt auf Anfrage zunächst nicht mit. Ziel sei es, nach dem Motto „gesichtet, gemeldet, geräumt“ Vermüllungen an Containerstationen schneller als bisher zu entdecken und zu entfernen. Die verstärkte Überwachung der Standorte soll zudem dazu führen, dass zum Beispiel wildes Abladen von Müll an den Containern unterbunden und geahndet wird. Verstärkt wird die Awista zudem auf Gewerbetreibende zugehen und diese auf die Nutzung der kostenpflichtigen blauen Gewerbetonne hinweisen. „Die Awista wird für die Leerung und Sauberhaltung der Containerstandorte zusätzliches Personal einsetzen“, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Wie viel das kostet und wie das finanziert wird, beantwortete die Verwaltung auf Anfrage am Dienstag nicht.