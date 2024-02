Veedelszüge in Düsseldorf In Gerresheim ist auch auf die Gäste Verlass

Ein wenig nieselte es am Sonntagmorgen noch, als sich Gruppen und Wagen für den Veedelszug in Gerresheim auf der Quadenhofstraße in Stellung brachten. Das tat der Stimmung natürlich keinen Abbruch, zu groß war die Freude, endlich wieder Karneval im Stadtteil feiern zu können. Und so schwebte der TV Grafenberg auf Wolke sieben, verlegten die Jecken von der Jelben Brück den Superbowl einfach elf Stunden nach vorne und feierte der TC Tannehof gewagt gereimt „74 Jahr und wir sind noch da“. Die Gerresheimer Mädchen gingen als kleine Bienchen, und die Bürgerwehr fuhr ganz groß auf mit fahrbarer Kanone, Feldapotheke, Tanzgarde und alles, was in eine Uniform passt. Ganz Hubbelrath schickte sich an, mit einem großen Kahn in See zu stechen, während Knittkuhl sich kurzerhand zum „Hawaii von Düsseldorf“ ernannte. Der Spielmannszug aus Hirschau kam sogar aus Bayern angereist.