Serie So wohnt Düsseldorf : Heimat für fünf Generationen

Boskopp mit Tradition: Diesen Apfelbaum hat der Großvater von Dieter Reinhold vor über 80 Jahren gepflanzt. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Ratsherr Dieter Reinhold lebt mit seiner Familie in Eller. Sein Großvater hatte das Grundstück gekauft und den Apfelbaum gepflanzt.

Die Nomaden unserer Zeit können sich das kaum vorstellen: Ein Leben an einem einzigen Ort zu verbringen, über 70 Jahre in einer Stadt, in einem Viertel. In Eller, dort wo schon Eltern und Großeltern zuhause waren. Wo alle Kapitel der Familiengeschichte geschrieben und bewahrt wurden. Dieter Reinhold bringt es auf den Punkt: „Das ist Heimat.“ Mittlerweile für die fünfte Generation.

Er hat am Morgen schon die zehn Hühner gefüttert, allen voran Elfriede, die Zutrauliche, die sich auf den Arm nehmen lässt. Und wie ihre Schwestern reichlich Eier legt. „Werden die irgendwann auch geschlachtet?“ Als Antwort folgt ein entrüsteter Blick: „Die sterben natürlich an Altersschwäche.“ Früher hatten sie auch noch einen Hahn, aber Ehefrau Christine war der Meinung, dass man dessen lautstarke Lebensfreude (oder seine Ansprüche ans Hühnervolk) morgens um 5 Uhr der Nachbarschaft nicht zumuten konnte. Dann lieber als Geräuschkulisse das Gequake der Frösche im Gartenteich, dessen Steinumrandung Christine Reinhold eigenhändig Stück für Stück gelegt hat. „Sie müssten das im Frühling sehen, wenn die gelben Sumpfdotterblumen blühen.“

Zu diesem Prachtstück von einem Herd gibt es noch ein Pendant. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Der Einsatz von Muskelkraft ist in diesem Garten überhaupt gefragt, denn dies ist ein Grundstück mit schwerwiegender Geschichte. Im doppelten Sinn. Die Anfänge reichen in die 1930er Jahre, als in Eller die Gemeinschaftssiedlung „Deutsche Scholle“ gebaut wurde, ganz im Geiste des Führers. In einem der Häuser wurde später eine eingemauerte Urkunde von Adolf Hitler gefunden: „Jeder Quadratmeter deutschen Bodens muss dem deutschen Volk nutzbar gemacht werden.“ Und so weiter. Jeder Quadratmeter wurde auch für die Gemüsegärten genutzt, und für Kaninchen- und Hühnerställen. Ein Foto zeigt die Häuser, exakt in einer Reihe gebaut, als würden sie stramm stehen. Nur die Hakenkreuzfahnen, die vor jeder Fassade im Wind wehten, sind nachträglich retuschiert worden.

Wenn bei Reinholds Brot gebacken wird, lockt der Duft die ganze Nachbarschaft an. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Die Siedlung war weitgehend in Eigenarbeit entstanden, und der Großvater von Dieter Reinhold, der Schreiner war, lieferte Fenster und Türen. Deshalb konnte er, obwohl er kein Parteimitglied war, das benachbarte Grundstück 1941 zum Quadratmeterpreis von 38 Pfennigen kaufen. Als Zukunftsinvestition für seine Söhne, wenn sie aus dem Krieg zurückkehren würden. Und so begann 1946 einer dieser Söhne (Vater von Dieter Reinhold) aus alten Abbruchsteinen ein Haus zu bauen. „Vorher hat er per Hand den Schutt durchgesiebt, eine Knochenarbeit.“ Denn früher war an diesem Ort ein Baggerloch, und alle Häuslebauer der Siedlung hatten ihren Schutt dort abgekippt. Dazu kamen später die Reste zerbombter Häuser, Steine, Betonbrocken – ein schwieriger Grund, „sobald man gräbt, stößt man auf Widerstand“.

Und dann sind da noch die anderen heißen Öfen: Der Hausherr sammelt historische Trecker – Nostalgie auf Rädern. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Dieter Reinhold wurde 1946 geboren, da grasten auf der großen Wiese um die Ecke noch Kühe, und die Wege waren nicht befestigt. „Hier war totale Stille.“ Er und seine Frau haben in den 1970er Jahren ihr Haus nebenan gebaut und später jede Veränderung im Viertel erlebt, auch wie allmählich Bäcker, Metzger und Schuhmacher verschwanden. „Dafür ist heute die Verkehrsanbindung besser“, sagt der Kommunalpolitiker Reinhold, der seit über zehn Jahren für die CDU im Stadtrat sitzt. Längst Vergangenheit sind auch die günstigen Grundstückspreise, heute soll ein Quadratmeter zwischen 450 und 600 Euro kosten.

In ihrem Haus leben heute drei Generationen unter einem Dach, die sich regelmäßig in einer Art Sommerlaube mit Außenküche und Brotbackofen (für Pizza auch geeignet) treffen. Einer der beiden Söhne mit seiner Frau im Parterre, die 20-jährige Enkelin im Dachgeschoss. Und dazwischen haben sich Christine und Dieter Reinhold eingerichtet – mit den Fundstücken eines langen, gemeinsamen Lebens, mit einem Küchenherd um 1900, alten Küchenutensilien und seiner historischen Spielzeugsammlung. „Wir waren ja früher begeisterte Flohmarktbesucher.“ Gemeinsam bewirtschaftet das Paar den Garten, erntet Rotkohl, Kartoffeln, Möhren und Mangold – wie ihre Vorfahren. Die haben vor 80 Jahren auch den Apfelbaum gepflanzt – Boskopp, mit dem unvergleichlichen Geschmack nach Sommer. Nur die Feigen und Kiwis an der Hauswand tragen die Früchte unserer Zeit.

Zutrauliches Federvieh: Christine Reinhold mit Elfriede, die sich sogar auf den Arm nehmen lässt. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Aber nun muss Dieter Reinhold zu den Bienenstöcken, er will heute noch Honig schleudern. Der Weg dahin führt an einem Schuppen vorbei mit mehreren Treckern, lauter Oldtimer der ländlichen Art, Nostalgie auf Rädern. Ebenfalls Familienerbstücke? Keineswegs, die sammelt der Hausherr, „einfach so zum Spaß“.