So wohnt Düsseldorf Eine Architekturperle mit Weitblick in Lörick

Manchmal kommt alles zusammen: Geschmack, Glück und – ja auch Geld. Die Architektin Simone Chrystall wohnte mit ihrer Familie in einem Bungalow in Lörick, da erfuhr sie, dass in der Nachbarschaft, am Ende der ruhigen Straße, ein Haus verkauft werden sollte. Ein sehr großes Haus mit viel Platz zum Wohnen und Arbeiten. In ihrem Kopf rotierten sofort Ideen, was sich aus diesem Bungalow aus den 1970-er Jahren mit seinem kecken Turm machen ließe: eine Architekturperle und ein luxuriöses Zuhause mit Fernsicht.