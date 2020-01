Ein Wohnzimmer mit neuer Bestimmung: Hier arbeiten Sandra Hufnagel und ihr Lebensgefährte in ihrem Haus in Düssseldorf-Stockum im Homeoffice an zwei großen Schreibtischen. Und wenn viele Gäste erwartet werden, können die Arbeitstische zu einer langen Tafel umfunktioniert werden.