Hilfe während der Corona-Krise : So wird Bedürftigen in Düsseldorf geholfen

Bei der Essensausgabe der Armenküche am Burgplatz wird aktuell auf Abstand geachtet. Foto: Andreas Bretz. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Die Werstener Gemeinde hält die Lebensmittelausgabe mit hauptamtlichen Kräften aufrecht, in die Armenküche am Burgplatz kommen deutlich mehr Bedürftige. Menschen spenden an die Bürgerstiftung fast 100.000 Euro.