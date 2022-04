Düsseldorfer Kandidaten-Check : So will Julia Murmulla in den Landtag einziehen

Julia Marmulla tritt im Düsseldorfer Süden an. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Am 15. Mai ist Landtagswahl in NRW. Wir stellen die Kandidaten der Bundestagsparteien für die vier Wahlkreise in der Landeshauptstadt vor. Im südlichen Kreis Düsseldorf IV tritt für die Linke Julia Marmulla an.

Wer ist das? Julia Marmulla arbeitet als selbstständige Tourismusberaterin für barrierefreies Reisen. Sie hat Politik und Verwaltungswissenschaften studiert und sich später zur Fachplanerin für barrierefreies Bauen ausbilden lassen. Die 33-Jährige wurde in Rom geboren und lebt seit Ende 2016 in Düsseldorf. Marmulla ist seit 2018 Mitglied der Linken und ist 2020 für die Partei in den Stadtrat eingezogen. Aktuell ist sie Sprecherin der Fraktion, im Ausschuss für Wohnungswesen und Modernisierung, im Behindertenrat und im Haupt- und Finanzierungsausschuss tätig. Sie ist in engem Austausch mit dem Bündnis für bezahlbaren Wohnraum und bringt sich innerhalb der Linken in der AG Wohnen ein. „Durch Politik kann man was verändern“, ist sie überzeugt und möchte daher strukturelle Probleme lösen. Macht und Geld müssten anders verteilt werden, Marmulla sieht diese Ungleichheit als ein Problem der Demokratie.

Wofür steht sie politisch? Ihr Hauptaugenmerk liegt auf der Wohnungspolitik, sie fordert mehr Sozialwohnungen, die nicht bereits nach 25 Jahren aus der Bindung rausfallen. Außerdem beschäftigt sich Marmulla mit dem Thema der Kinderarmut, die es zu überwinden gelte. Insgesamt sei es wichtig, Kindern und Jugendlichen ein umfangreiches pädagogisches Angebot anbieten zu können und Chancengleichheit für alle zu schaffen. Auch für die Inklusion von Menschen mit Behinderung setzt sie sich ein.

Welche Aussichten hat sie bei der Wahl? Julia Marmulla ist nicht auf der Landesliste der Linken vertreten. Ihre Kandidatur möchte sie vor allem dafür nutzen, um mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. Außerdem seien die vorderen Listenplätze mit sehr guten Kandidaten und Kandidatinnen besetzt, die sie unterstützen möchte.

(june)