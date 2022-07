An der Uni Düsseldorf beschäftigen sich mehrere Arbeitsgruppen mit Nutzpflanzen wie Gerste, Kartoffeln oder auch Mungobohnen. Die Merkmale, die Gene in den Pflanzen, die für mehr Wachstum und Ertrag verantwortlich sind, zu entschlüsseln und sie für die Gesellschaft nutzbar zu machen: Das ist das große Ziel vor Ort. Delphine Van Inghelandt vom Institut für Quantitative Genetik und Genomik der Pflanzen will zum Beispiel herausfinden, wie die Erträge von Kulturpflanzen wie Gerste gesteigert werden können.