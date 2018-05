Düsseldorf: So will die Stadt den Service der Bürgerbüros verbessern

So will die Stadt den Service der Bürgerbüros verbessern

Herzstück des Services sind die Bürgerbüros - so wie hier in Kaiserswerth. Das Büro eröffnete Andreas Meyer-Falcke (l.) im Herbst nach dem Umzug neu. Foto: Stadt

Düsseldorf Eine übersichtlichere Terminvergabe, mehr digitale Angebote und die Zusammenarbeit mit anderen Kommunen - mit Maßnahmen wie diesen will die Verwaltung auf die Kritik am Service reagieren.

Immer wieder gibt es Ärger um den Bürgerservice der Stadt. Besonders in der Kritik: die Vergabe der Termine im Bürgerbüro. Wieso es dabei so oft zu Problemen kommt und welche Verbesserungsmöglichkeiten Dezernent Andreas Meyer-Falcke sieht, wollte jetzt die CDU im Personal- und Organisationsausschuss wissen. Die Stadt stellte daraufhin eine Reihe von Maßnahmen vor, die entweder schon umgesetzt werden oder noch in Planung sind. Ein Überblick: Terminvergabe Das schwer zu verstehende System zur Terminvergabe ist das größte Problem vieler Bürger.