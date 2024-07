Hochwasserschutz So werden die Düsseldorfer Deiche gemäht

So wurde nun untersucht, welche Möglichkeiten der Schafbeweidung es auf den Düsseldorfer Rheindeichen geben kann. Das Ergebnis: Bei sachgerechtem Unterhalt und Pflege sowohl durch Schafbeweidung als auch durch Mahd können die Deiche weiterhin ihre Sicherheitsfunktion erfüllen und leisten zusätzlich einen Beitrag zum Naturschutz und zur Biodiversität in Düsseldorf, wie die Stadt in einer Mitteilung erklärt.