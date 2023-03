Wein, Champagner und Croque Monsieur So französisch genießt Düsseldorf

Düsseldorf · Die Freude am Genuss gehört zum Rheinland und zu Frankreich. Kein Wunder, dass es in Düsseldorf immer mehr französische Bistros und Geschäfte gibt. Einblicke in eine frankophile Stadt.

31.03.2023, 20:30 Uhr

Mitarbeiter Goutier Dubois verkauft ein Croissant an der Pâtisserie-Theke des Les Halles St. Honoré. Foto: Anne Orthen (orth)

Ein Korken ploppt, Gläser klirren, Stühle knarren. Menschen lachen und vertiefen sich in gedämpfte und weniger gedämpfte Gespräche, diskutieren ihre Speisenauswahl und ein bisschen das Leben. An einem Freitagabend herrscht im Les Halles St. Honoré in Pempelfort eine dichte Geräuschkulisse, die eine warme Atmosphäre verbreitet.