Umweltschutz : So wollen Düsseldorfer Unternehmen nachhaltiger werden

Düsseldorfer Nachhaltigkeit wird für Unternehmen immer wichtiger. So vermeiden viele Düsseldorfer Firmen Plastikmüll in ihren Kantinen oder fördern öffentliche Verkehrsmittel. Der Abtrieb für das Engagement ist jedoch nicht nur ein gesteigertes Umweltbewusstsein. Es geht auch um Imagepflege und Politik.

Ein großes Einsparungspotential ergibt sich in den Cafeterien und Kantinen, wo häufig Einwegbecher oder Plastikgeschirr zum Einsatz kommen. Um die dadurch entstehenden Müllberge zu reduzieren, setzen die Unternehmen auf unterschiedliche Strategien. So zahlen Mitarbeiter der Ergo beispielsweise Aufschläge für die Nutzung von Einwegbechern. Auch bei der Metro gibt es Zuschläge für Einwegprodukte, deren Erlöse zu Teilen an Umweltprojekte gespendet werden. Ziel ist jedoch eine vollständige Abkehr von Einwegprodukten. „Der beste Ausweg aus dem Einweg-Dilemma ist die Verwendung von Mehrweglösungen“, sagt Sprecherin Anne Linnenbrügger. So wurde in dem Unternehmen ein System aus Pfandbechern eingeführt und Lunchboxen an die Mitarbeiter verteilt, die nach Reinigung wiederverwendet werden können. Auch bei Henkel setzt man auf ein ähnliches Mehrwegsystem. Wo doch noch Einwegverpackungen benutzt werden, kommen immer häufiger Alternativen zu Plastik zum Einsatz, wie Vodafone zeigt: Dort setzt man mittlerweile auf wiederverwertbare Materialien wie Bambus oder Holz.