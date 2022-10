Galopprennen in Düsseldorf : So verbringt ein Star-Rennpferd seine Rente

Dieses Rennen machte Torquator Tasso zur Berühmtheit: Mit Jockey René Piechulek siegte er 2021 beim Prix de l‘Arc de Triomphe in Paris. Foto: Zabulon Laurent/dpa

Düsseldorf Der Hengst Torquator Tasso startete in Ascot, siegte in Paris und erhielt Fanpost aus Japan. Nun trabt der Galopper in den Ruhestand.

Von Marie Bockholt

Die Karriere eines Spitzensportlers endet nicht immer mit einem ruhmreichen Sieg. Tennis-Profi Roger Federer feierte beispielsweise vor Kurzen seinen höchst emotionalen Abschied. Vorangegangen war diesem eine Niederlage im Doppel mit Rafael Nadal gegen das US-Duo Jack Sock und Frances Tiafoe beim Laver Cup. Auch der Hengst Torquator Tasso musste sich zum Ende seiner Karriere zwei Gegnern geschlagen geben. Beim Prix de l’Arc de Triomphe in Paris wurde er – von Jockey Frankie Dettori geritten – Dritter. Noch ein Jahr zuvor hatte er das wichtige Galopprennen für sich entschieden. Der Triumph wurde in den Medien als Sensationssieg gefeiert. „Torquator Tasso ist damit zu einem der berühmtesten deutschen Rennpferde geworden“, sagt sein Besitzer, der Düsseldorfer Unternehmer Peter-Michael Endres. Seinen Ruhestand wird das Tier nun auf einem Gestüt in der Nähe von Osnabrück verbringen – wahrscheinlich gemeinsam mit Rindern auf der Weide.

Im Büro von Endres an der Homberger Straße erinnern viele Fotos an seine Pferde. Endres ist Präsident des Düsseldorfer Reiter- und Rennvereins. Außerdem betreibt er mit Karl-Dieter Ellerbracke das Gestüt Auenquelle im ostwestfälischen Rödinghausen. Dabei war der Unternehmer in seiner Jugend nicht unbedingt ein Fan des Pferdesports. „Ich habe mich für Handball, Leichtathletik und Tennis interessiert“, so der 78-Jährige. Vor knapp 40 Jahren weckte ein Abendessen beim Mülheimer Rennverein die Leidenschaft für die Vierbeiner. Torquator Tasso vergrößerte vor knapp vier Jahren die Familie Endres. Für rund 24.000 Euro wurde das edle Tier auf einer Auktion in Baden-Baden ersteigert. Mittlerweile ist das Rennpferd nach Einschätzung von Endres mehrere Millionen Euro wert.

info Extravagante Hüte bei Rennen in Ascot Ascot Der Ort Ascot liegt südwestlich von London. Die dortige Rennbahn ist eine der ältesten Großbritanniens. Berühmt ist die Royal-Ascot-Rennwoche, die alljährlich im Juni einen Platz im Terminkalender der königlichen Familie findet. Ein Gesprächsthema während des Rennens sind auch die oft extravaganten Luxus-Hüte der Gäste. Paris Der Prix de l‘Arc de Triomphe ist ein wichtiges Galopprennen auf der Bahn Longchamp. Diese liegt im Bois de Boulogne, einem Park im Westen von Paris.

„Torquator Tasso hat einen unbändigen Siegeswillen“, sagt Endres. Und sein Pferd könne fliegen. Das bestätige jeder, der schon einmal auf Torquator Tasso gesessen habe. Beim Sieg in Paris 2021 etwa „flog“ er auf der 2400 Meter langen Strecke im Schlussspurt an seinen Kontrahenten vorbei. „Zwischen 60 und 70 Kilometer pro Stunde werden die Pferde auf den letzten Metern schnell“, sagt Endres. Er erklärt: „Nur drei deutsche Pferde haben es bisher geschafft, das Rennen in Paris zu gewinnen.“ Torquator Tasso habe anschließend sogar Fanpost aus dem Ausland, unter anderem aus Japan erhalten. Bei der Siegerehrung nach dem Rennen habe außerdem Prinzessin Anne, die Tochter von Queen Elisabeth, persönlich gratuliert. Auch beim namhaften Pferderennen im britischen Ascot startete Torquator Tasso, im Sommer belegte er dort den dritten Rang.

Nun befindet sich der fuchsfarbene Hengst, der bisher in einem Stall in Mülheim an der Ruhr stand und dort von Marcel Weiß trainiert wurde, auf dem Sprung in die Zucht. Denn seinen Ruhestand wird Torquator Tasso auf Endres Gestüt Auenquelle verbringen. Noch in dieser Woche soll das fünf Jahre alte Tier in Rödinghausen ankommen. Seine sportlichen Gene soll Torquator Tasso an möglichst viele Nachkommen vererben. Bis zu 100 Stuten jährlich könnte sein Pferd künftig per künstlicher Befruchtung decken, hofft Endres. Tierische Gesellschaft soll Torquator Tasso auf der Weide bekommen: „Weil es schwierig ist, einen Hengst mit anderen Pferden draußen zu halten, probieren wir aus, ob er sich mit Kühen und Rindern versteht“, so der Präsident des Düsseldorfer Rennvereins.

Vermissen und möglichst oft besuchen werde Endres gemeinsam mit seiner Frau Helga das Pferd. Ihr ist auch der Name zu verdanken – obwohl dieser eigentlich Torquato Tasso nach dem italienischen Dichter aus dem 16. Jahrhundert lauten sollte. Beim offiziellen Eintragen des Namens habe dann aber wohl jemand einen Haken hinter das „o“ gesetzt und ein anderer dieses als ein „r“ gedeutet, vermutet Endres. So wurde aus dem ursprünglich geplanten Torquato Tasso der Name Torquator Tasso.