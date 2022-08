Düsseldorfer Altstadt : So verändert sich das Umfeld des Heinrich-Heine-Platzes

Der Verkehr soll künftig in beide Richtungen über die Heine-Allee/Breite Straße (links) laufen. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Die Politik wird am Mittwoch den letzten Beschluss für den Umbau des Platzes am Eingang zur Altstadt treffen. Dann hängt vieles am Investor Signa. Der will auch ein Konzept gegen den befürchteten Angstraum vorlegen.