Müll, Friedhöfe, Hunde, Handwerkerparken : So verändern sich die Gebühren

Die Abfallentsorgung wird günstiger, Handwerkerparkausweise werden teurer. Eine Übersicht, was sich zum Jahreswechsel in Düsseldorf ändert.

Sondernutzungsgebühren Wer den öffentlichen Raum für eine sogenannte Sondernutzung in Anspruch nimmt, muss tiefer in die Tasche greifen. Beispiele sind das Aufstellen von Leitergerüsten, Containern, Kabelbrücken sowie das Einrichten einer Baustelleneinrichtungsfläche. Als Sondernutzung gilt neuerdings auch das Aufstellen von E-Scootern, Leihfahrrädern, E-Rollern und ähnlichem. Dadurch will die Stadt ein Chaos auf Gehsteigen verhindern. Zusätzlich werden die Gebühren für Werbeanlagen im Straßenraum teils deutlich erhöht oder neu eingeführt. Großflächige beleuchtete Plakate zum Beispiel werden mit höheren Gebühren belegt.

Handwerkerparkausweis Die Gebühr für einen Handwerkerparkausweis, mit dem ein Fahrzeug werktags in der Zeit von 7 bis 20 Uhr im eingeschränkten Halteverbot gebührenfrei an Parkscheinautomaten, in Bewohnerparkgebieten sowie in Gebieten mit Parkscheibenregelung abgestellt werden kann, erhöht sich von 100 Euro auf 150 Euro. Dies hatte zu Kritik geführt. Die Stadtverwaltung verweist auf höhere Abgaben in vergleichbaren Kommen. Die Gebühr für einen Handwerkerparkausweis beträgt demnach in Stuttgart 240 Euro pro Jahr, in Frankfurt 305 Euro pro Jahr, in Karlsruhe 150 Euro pro Jahr und in Köln 305 Euro pro Jahr.