Energiepreise in Düsseldorf : So steigen bei den Stadtwerken die Preise für Gas und Wasser

So steigen bei den Stadtwerken die Preise für Gas und Wasser

Energiepreise in Düsseldorf

Das Gas- und Dampfturbinenkraftwerk der Stadtwerke an der Lausward. Foto: SWD

Düsseldorf Die Stadtwerke haben am Dienstag höhere Preise angekündigt, zum Teil geht es deutlich nach oben. Wir sagen, ab wann und wie stark die Kosten für die Kunden steigen.

Die Stadtwerke Düsseldorf haben am Dienstag angekündigt, wie sich die Preise für Wasser, Gas und auch Strom in nächster Zeit entwickeln werden. Die Kunden sollen über die Details in den nächsten Tagen schriftlich informiert werden, heißt es vom Unternehmen.