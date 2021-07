Airport in Düsseldorf : So startet der Flughafen in die Ferien

Am Flughafen war auch schon kurz vor dem Start der Sommerferien wieder deutlich mehr los. Foto: dpa/David Young

Düsseldorf Die Abläufe haben sich für die Passagiere durch Corona geändert, wie unser Rundgang zeigt. Worauf sich Reisende bei deutlich mehr Betrieb einstellen müssen, etwa bei Check-in und Sicherheitskontrolle.

Von Alexander Esch

Schon einen Tag vor Beginn der Sommerferien zeigt sich am Donnerstag am Flughafen: Es ist wieder richtig was los. Die Anzeigetafeln für An- und Abflüge sind voll, zum Teil bilden sich lange Schlangen vor den Check-in-Schaltern. Und trotz mittlerweile 90 geöffneter Geschäfte und Gastronomien erinnert der eine oder andere Leerstand deutlich daran: Corona gibt vielfach noch den Takt vor. Wir erklären, was die Passagiere in den Sommerferien am Airport erwartet und wie die Abläufe jetzt von Airlines und Flughafen geplant sind.

Flugaufkommen Während 2019 noch 3,9 Millionen Fluggäste in den Sommerferien unterwegs waren, sollen es jetzt ungefähr halb so viele werden. 2020 waren es sogar nur 930.000 Passagiere. Vor zwei Jahren waren es zum Ferienauftakt von Freitag bis Sonntag rund 258.500 Passagiere bei etwa 1900 Flügen. Nun sollen es rund 1000 Flugbewegungen und 120.000 Fluggäste werden. Für den Herbst hofft Flughafenchef Thomas Schnalke sogar darauf, 70 Prozent des Niveaus von vor der Pandemie zu erreichen.

Zeitplan Aufgrund des höheren Kontrollaufwands müssen Reisende mehr Zeit einplanen. Michael Klee, Vice President Ground & Customer Operations bei Eurowings, empfiehlt zurzeit zweieinhalb Stunden vor Abflug vor Ort zu sein. Auch Schnalke wirbt für Verständnis, dass Schlangen unvermeidbar sein werden. Auch, weil die „passgenaue Personalplanung“ bei den Dienstleistern aufgrund vieler sehr kurzfristiger Buchungen erschwert werde. Die Dauer der „einzelnen Prozessschritte verlängert sich um das Zwei- bis Vierfache.“

Besonders voll wird es übrigens stets früh morgens und dann noch mal gegen Mittag, wenn die meisten Starts geplant sind. Der Hauptreisewochentag ist der Sonntag, wie Thilo Schmid vom Flughafen erklärt.

Anfahrt Der Skytrain fährt häufiger, vor allem jetzt auch sonntags, er pausiert jeweils zwischen 0.45 und 3.45 Uhr. In der Nähe des Terminals sind wieder die Parkhäuser P1, P2, P3 und P7 geöffnet.

Corona-Tests Tests sind bei zwei Anbietern (Centogene und Eco-Care) möglich, die Kapazität liegt bei 20.000 pro Tag, wie Schnalke sagt.

Check-in An dieser Station der Abreise müssen Passagiere nachweisen, dass sie geimpft, genesen oder negativ getestet sind. Das bedeutet für die Airlines einen erhöhten Kontrollaufwand. Eurowings plante einige Zeit lang in der Pandemie doppelt so viel Zeit pro Passagier ein, mittlerweile benötige man noch 30 bis 50 Prozent mehr Zeit, sagt Birgit Waanders von Eurowings, auch weil die Passagiere zurzeit einfach mehr Fragen hätten.

Beschleunigt wurden die Prozesse mit einer Reihe von Neuerungen. So gibt es bei Eurowings seit Mittwoch einen Late-Check-in am Vorabend von 18 bis 20 Uhr. Zusätzliche Mitarbeiter nehmen zudem in den Schlangen vor den Schaltern die Daten der Wartenden auf. Die können die erforderlichen Angaben auch selbst in der App der Airline eintragen. Dort sollen in „zwei bis drei Wochen“ zudem Belege für Tests oder Impfung eingepflegt werden können, wie Klee sagt. Zurzeit wird das erst am Schalter kontrolliert.

Um Schlangen möglichst gut auseinander ziehen zu können, nutzt die Airline nun die gesamte Breite vor ihren Schaltern 151 bis 170 für die Umlaufbänder. Die Vorgaben anderer Länder hängen an einem Brett auf Zetteln aus, mit QR-Codes lassen sich auszufüllende Formulare aufs Handy laden.

Der Flughafen lässt in seiner Planung möglichst viele Schalter zwischen den Airlines frei. „So wollen wir die Lage entzerren“, sagt Thilo Schmid vom Flughafen.

Sicherheitskontrolle Den Bereich unmittelbar vor den Schaltern an Flugsteig A hat der Flughafen ausgebaut. An der Bordkarten-Kontrolle davor werde laut Schmid aber trotzdem darauf geachtet, es dahinter nicht zu eng werden zu lassen. „Dafür nehmen wir eher mal längere Schlangen vor diesem Bereich in der Ankunftshalle in Kauf“, sagt er. Die Wartezeit sei aber meist viel kürzer, als man zuerst denke.

Außerdem setze der Flughafen doppelt so viel Personal ein, um ab Freitag besser lenkend eingreifen zu können. Passagiere würden zum Teil etwa aufgefordert, die Sicherheitskontrolle eines weniger belasteten Flugsteigs zu nutzen, auch wenn das einen Umweg bedeutet.

Gate Auch hier versucht der Flughafen, das Aufkommen von Passagieren so gut es geht zu entzerren. „Wir belegen in der Planung erst einmal nur jedes zweite Gate und füllen dann je nach Anzahl der Flüge zu einer bestimmten Zeit dazwischen auf“, sagt Schmid.

Flugzeug Für den Flug selbst betont Klee von Eurowings, dass die Luftqualität ähnlich wie in einem Operationssaal sei und bislang keine Ansteckung bei der Lufthansa-Gruppe nachgewiesen werden konnte. Ein freier Mittelsitz lässt sich im Vorfeld (ab zehn Euro) auf Wunsch hinzubuchen. Die Reinigung sei verbessert und verstärkt worden. Wie auch im Flughafengebäude muss eine medizinische Maske getragen werden.