Düsseldorf: So stark ist Japan am Rhein

Düsseldorf Obwohl fast auf der anderen Seite des Erdballs ist Japan eine der wichtigsten Nationen für Düsseldorf. Tendenz steigend. Laut Wirtschaftsförderung siedeln sich pro Jahr 15 bis 20 japanische Unternehmen in der Landeshauptstadt an.

Der nächste Japan-Tag findet am Samstag statt. Damit wird Düsseldorf bereits zum 17. Mal für hunderttausende Besucher zum Zentrum der japanischen Kultur außerhalb Asiens. Entlang der Rheinuferpromenade erwartet die Gäste aus dem In- und Ausland beim Japan-Tag ein authentisches und vielfältiges Angebot aus Musik, Tanz, Sport und Kulinarik. Doch Japans prägender Eindruck in der Stadt geht über das Kulturelle weit hinaus. Japan ist für Düsseldorf das wichtigste Zentrum in Kontinentaleuropa. Hier ein Überblick.

Geschichte der Wirtschaftsbeziehungen Das Land der aufgehenden Sonne hat in den vergangenen Jahrzehnten der Wirtschaft und der Gesellschaft in Düsseldorf und Umgebung sehr deutlich seinen Stempel aufgedruckt. Die erste Gewerbeanmeldung eines japanischen Unternehmens in Düsseldorf fand 1955 statt, als das Handelshaus Mitsubishi seine Dependance eröffnete. Bereits in den 1960er Jahren entwickelte sich Düsseldorf zu dem Zentrum japanischer Unternehmen in Deutschland.

Info Wirtschaftstag Japan am Montag im Interconti Veranstaltung Der Wirtschaftstag Japan, seit 2002 fester Bestandteil des Japan-Tages, widmet sich 2018 dem Thema "Zukunft der Automobilität - Technologische Innovationen aus Deutschland und Japan" Ort und Zeit Montag, 14 Uhr, Hotel Intercontinental Düsseldorf Königsallee 59 (die Anmeldefrist ist bereits abgelaufen).

Institutionen und Unternehmen In der Innenstadt sind vorrangig die wichtigsten japanischen Institutionen, wie das Generalkonsulat, die Jetro (Japan External Trade Organization) oder die Japanische IHK zu Dusseldorf sowie die Leitungsfunktionen japanischer Unternehmen angesiedelt. Wegen des hoheren Flächenbedarfs finden sich Produktionsbetriebe in den Außenbezirken Düsseldorfs oder im Kreis Mettmann. Beispiele sind der Baumaschinenhersteller Komatsu Mining in Benrath, der Computerhersteller NEC am Seestern, aber auch im erweiterten Kammerbezirk mit Mitsubishi Electric in Ratingen, dem Kugellagerhersteller NTN in Mettmann oder dem Blechbearbeitungsmaschinenhersteller Amada in Haan.

Wirtschaft in Zahlen Insgesamt zählt der Kammerbezirk der IHK Düsseldorf 256 im Handelsregister eingetragene Unternehmen und 86 Kleingewerbetreibende aus Japan. Beide Zahlen sind seit 2013 deutlich gestiegen. Beispiele von Neuzugängen japanischer Unternehmen in Düsseldorf seitdem sind die Net Mobile AG, ein zum NTT Docomo-Konzern gehörender Anbieter von Fintech-Lösungen, oder das europäische Hauptquartier des Chemiekonzerns Asahi Kasei.

Japans Branchen in Düsseldorf Eindeutiger Branchenschwerpunkt ist mit 162 Unternehmen der Großhandel. In vielen Fällen steuern japanische Tochterunternehmen ihre Aktivitäten für ganz Deutschland oder sogar ganz Europa von Düsseldorf aus. Die japanischen Unternehmen decken insgesamt ein sehr breites Branchenspektrum ab. Nicht zuletzt versorgen viele japanische Dienstleister die mehr als 7000 Japaner in Düsseldorf und Umgebung als Kundengruppe mit Leistungen des täglichen oder periodischen Bedarfs.

Zukunft "Viele Unternehmen werden nach dem Brexit Düsseldorf als Alternative sehen. Das werden wir stark unterstützen", sagt IHK-Hauptgeschäftsführer Gregor Berghausen.

