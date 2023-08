Gesundheit in der Landeshauptstadt Wie eine App die Notfallversorgung in Düsseldorf verbessern soll

Die Versorgung von Düsseldorfern in Notfall-Situationen soll verbessert werden. Dabei könnte schon bald eine Alarmierungs-App helfen, die auf den Smartphones oder Tablets von Menschen aufblinkt, die über ein medizinisches Grundwissen verfügen und sich in der Nähe eines Vorfalls befinden. „Ziel einer solchen App ist es, den Vorteil der geografischen Nähe von Ersthelfern auszunutzen, um beispielsweise die Zeit bei einem Herzstillstand bis zur ersten Thoraxkompression zu verkürzen“, sagt FDP-Gesundheitsexpertin Christine Rachner. Studien belegten, dass diese Ersthelfer-Systeme einen positiven Einfluss auf die Überlebenswahrscheinlichkeit haben. Zudem gehörten sie bereits seit 2021 zu den Leitlinien des Europäischen Rates für Wiederbelebung. „Daher ist es umso erstaunlicher, dass erst in diesem Jahr der interfraktionelle Beschluss von 2020 auf der Tagesordnung steht“, kritisierte die Ratsfrau zuletzt im Gesundheitsausschuss des Rates den ihrer Einschätzung nach zögerlichen Fortgang bei diesem Thema.